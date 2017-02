Bernt Hellesøe seier at flyttinga av Unitech til Rubbestad­neset sat langt inne i selskapet. Han meiner at havariet av planane på Eldøyane vil kosta verksemda over hundre millionar kroner.

Etter at det 1. februar blei klart at Unitech satsar stort på Rubbestadneset og byggjer ned på Eldøyane, har det vore mange spekulasjonar på kva som gjorde at selskapet landa på avgjerda. Me har spurt Bernt Hellesøe kva som heilt konkret gjorde at dei ikkje fekk det til på Stord. Her er svaret me fekk:

- For over tre år sidan kalkulerte eg at prisen på råolje skulle reduserast til rundt 50 dollar fatet. Dette baserte eg på ulike internasjonale analysar, og tunge kontraktar i Texas-drilling-miljøet mot skiferolje. Det blei då teke ei avgjerd i Unitech sitt styre om å konsolidera verksemda i Norge og på Eldøyane. Dette for å bli mest mogeleg effektive og gradvis redusera kostnadane ved å operera frå ein lokasjon. Som følgje av avgjerda blei produksjon og prosjektarbeid lagt ned i Houston og Singapore, og hovudkontoret for ingeniørar i Tyskland blei gradvis stengt ned.

- Planen var at me skulle komme i gang med utvida planer og aktivitetar på Eldøyane hausten 2014. Dette har ikkje lukkast og forseinkinga har gjeve oss tapte resultat i storleik 60 millionar kroner. I tillegg kjem flyttekostnader for maskineri og utstyr frå Eldøyane til Rubbestadneset på 40-50 millionar kroner. Avgjerda om å flytta «sat langt inne». Ikkje minst fordi me allereie hadde investert over 110 millionar kroner på Eldøyane i maskineri som kan produsere ein høgspentkabel i lengder tilsvarande frå Norge til Tyskland. Men me trengjer ein dokk for å få til lasting av skip med ny teknologi som kan gje vesentleg kostnadsreduksjon for våre internasjonale kundar, skriv Hellesøe i svaret.

Måtte vidare

Han forklarer vidare at styret i verksemda ikkje lenger kunne sitja i ro og sjå på at ein gjekk glipp av millionar på grunn av manglande fasilitetar på Eldøyane, og ein konkluderte med at det var heilt naudsynt å komma vidare.

- Me har gjennom fleire månadar vore i dialog med Stord kommune, og hadde tiltru til at me skulle få til ein løysing som ville gje oss ein utvikling på Eldøyane slik me ønskte. Det er her me har gjort investeringar i produksjonsutstyr og bygningar. Me har hatt fleire dialogmøte med kommunen og partane på Eldøyane, men det har ikkje lukkast oss å få til ein tilfredsstillande løysing. Kommunen har signalisert at dei har egne planer for tomta, som ein har kjøpt av Eldøyane næringspark, og at denne dermed ikkje vil vera disponibel for Unitech. Andre tomter på Eldøyane, som er på andre sine hender, har ikkje vore aktuelle, anten på grunn av langtidsleige eller hensiktsmessig lokalisering. Dette har me tatt til etterretning, og har difor sett oss om etter andre lokalitetar i Sunnhordlandsbassenget, svarer industrigründeren.

Han legg til at for Unitech er Tømmervik framleis eit aktuelt område for etablering.

- Kommunen har signalisert at dei er positive til å bidra med ein del av infrastrukturen, noko me set pris på. Dette vil me gjerne ha ein dialog på i ein fortsetjinga, seier Hellesøe.