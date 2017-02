Første vind-kontrakt til Salt Ship Design

Salt Ship Design har fått sin første kontrakt i ein veksande marknad.

- Denne kontrakten representerer ein viktig milepåle for Salt Ship Design, og me er glade for å gå inn i offshore vindpark-segmentet med eit kvalitetsfartøy for ein kjend og viktig kunde. Den veksande marknaden for fornybar energi er eit stadig viktigare segment for oss, heiter det i ei pressemelding frå Salt Ship Design.

Kontrakten det vert vist til er komplett design og engineeringsdokumentasjon for eit nytt vindfartøy som franske Louis Dreyfus Armateurs (LDA) skal byggja ved eit verft i Tyrkia. Skipet er 83 meter langt og 19,4 meter breitt og skal operera for danske Dong Energy, eit selskap som har stort fokus på fornybar energi.

- Designen er høgt utstyrt, med blant anna komplisert gangvegsystem, unik logistikkløysing om bord og stor innreiing for personell, heiter det i pressemeldinga.

LDA er eit fransk familiekonsert med adresse Paris, som har levert maritim transport og tenester i 160 år. Reiarlaget opererer i heile verda og har 1.600 tilsette.

- LDA utvidar med denne kontrakten sin tenester og sin flåte for marknaden for fornybar energi, og deira nøkkelpersonell har i lang tid samarbeidd tett med Salt for å utvikla design for denne bransjen sine behov. Det har vore særleg fokus på forbetra operasjon og effektiv logistikk, noko som har resultert i eit skreddarsydd design for dette segmentet, heiter det i pressemeldinga frå Salt Ship Design.

