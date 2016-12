Inge Skaar tek ingen sjansar før julestormen «Urd» rullar inn over Sunnhordland.

Meteorologisk institutt har meldt ekstremvarsel over Vestlandet då ekstremvêret «Urd» er venta innover kysten for full tyngde måndag ettermiddag og kveld.

- Tidlegare i dag måtte eg og ein kar ordna landgangen til flytebryggja, den hadde sklidd over og inntil ein annan båt sikkert no i natt, seier han.

- Resten av fortøyinga går eg også over, og sjekkar at alt er som det skal, held han fram.

- Eg set på ekstra fortøyingar for å vera sikrare på at ingenting ryk i uvêret, seier Skaar, som også har sett ut ekstra fenderar rundt båten.

Godt nok

Skaar har også sett fleire båtar i hamna som han meiner ikkje er sikra på det beste. Og nokon meiner også at det heilt sikkert ordnar seg.

- Det går heilt sikkert fint, seier Jan Erik Brekke frå Skotlio i Leirvik.

Me treff på han og Sigurd Tyse frå Haga, som også er ute på flytebryggjene måndag for å sikra båtane sine.

- Det går sikkert fint ja, men me går no går iallfall over fortøyingane for tryggleikens skuld, seier Sigurd Tyse.

- Sjølv har eg lagt doble fortøyingar, og sjekka alt skikkeleg, held han fram.

