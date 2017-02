Marit Løkhammer gav hesten Bog Monster hovudæra for sjette­plassen laurdag. Søndag vart ikkje ein fullt så god dag for Stord-ekvipasjen.

Den tidlegare handballspelaren vedgår at ho brukte dottera som skalkeskjul for å få nytt liv i ei hesteinteresse som alltid har lege der.

- Nei, me hadde eit riv i første runden. Dermed enda me uplasserte, men det er gøy. Dette er mitt fjerde stemne, seier Løkhammer.

- Eg har hatt interesse for hest og drive litt med det også tidlegare. Då eg fekk losa dottera mi inn på same aktiviteten vart mi eiga hesteinteresse skikkeleg vekt til live att. Då eg første gongen opplevde hesten Bog Monster vart eg skikkeleg forelska. I dag er me eit godt team. Laurdag var det eine og åleine hesten sin rutine som berga oss vidare. Artig, seier Løkhammer.

Ho var mellom rundt førti startande då distriktsstemne kombinert med tredje stemne i vintercupen i Hordaland vart avvikla i hestesportssenteret på Tyse i helga.

Fleire stordabuar gjorde det bra i dette sprangstemnet. Mellom andre gjekk Marie Bjelland hen og vann 80 cm (høgd på hinderet). Lilly Amdal fekk ein andreplass i sin konkurranseklasse. Stemnet gjekk over to dagar og samla ryttarar frå heile fylket.