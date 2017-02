- Dette handlar om fridom for ungdommane, seier Anna Sofie Ekeland Valvatne i Sosialistisk Ungdom.

Klokka tre natt til måndag trappa Anna Sofie Ekeland Valvatne og Karin Bell Trædal opp på bussterminalen i Leirvik.

- Me demonstrerer mot at bussane går så sjeldan. I helga stoppar bussen å gå tidleg på ettermiddagen, og neste buss går først måndag morgon. Det synest me er kjempeteit, seier Ekeland Valvatne då Sunnhordland møter dei litt før klokka sju måndag morgon.

Då har også fleire andre frå SV og Sosialistisk Ungdom komme til.

Ekeland Valvatne meiner at kampen for betre busstilbod er eit klimaspørsmål, men også ein kamp for ungdom sin fridom.

- For dei fleste ungdommar handlar dette om fridommen til å komma seg plassar, og til å vera uavhengige av foreldra sine. Den fridommen har ikkje ungdom på Stord no. Sjølv har eg motvillig tatt førarkortet. Eg prøvde å utsetja det, men eg kom meg ingen plass, seier Ekeland Valvatne.

- Korleis hjelper det å sitja ute om natta å frysa?

- Det er kanskje ikkje heilt sånn at det hjelper i seg sjølv, men det er for å få fram eit poeng. For me må faktisk sitja ute heile natta og venta på neste buss, viss me ikkje kjem oss heim med den som går på ettermiddagen, seier Ekeland Valvatne.