Fryktar lekter-sabotasje

Georg Eide er redd at nokon har losna lekterane deira med vilje, og har meldt saka til politiet.

Natt til julaftan hamna seks av Eide Marine Contractors sine lekterar og éin slepebåt i fjøresteinane på Sandvoll. Georg Eide fryktar at dette skuldast skadeverk med fullt overlegg, skriv Kvinnheringen.

Sjekka på førehand - Me var førebudde på stormen og sjekka fortøyingane torsdag kveld. Lekterane var festa med ein solid sjakkel. Alt kan jo skje, men me blei overraska over at det hadde vore så store krefter i sving, seier Eide til lokalavisa. Første juledag forstod Eide at det kunne vera snakk om noko meir alvorleg. Torgeir Fosse, politiførstebetjent i Kvinnherad, stadfestar at forholdet er meldt til politiet.

Arkivfoto: PER EGIL LARSEN



Kutta med kniv - Då oppdaga me at alle trossene, utanom éi på ein annan lekter, var skore rett av med kniv, seier Eide til avisa. Han legg til at sjakkelen som heldt lekterane måtte vera skrudd ut før vinden kom, og at det skulle nærmare 30 omdreiingar til for å få sjakkelen laus, noko han ikkje trur vinden kan få til. - Dei som har funne på dette må jo vera heilt forstyrra. Du kan jo tenkja deg kor farleg det er når ein hundre meter lang og 27 meter brei lekter hamnar på rek, seier Eide til Kvinnheringen.