Små og store bedrifter risikerer bøter på tusenvis av kroner, dersom dei ikkje held fristar for innlevering.

- No er det lett for at ein må ut med 50.000 kroner, rett ut vindauget, dersom ein ikkje følgjer med, seier Vatna.

- Me som jobbar med dette er jo obs på dei nye reglane, men eg synest det har vore lite blest om endringane, og eg fryktar at det er mange som ikkje har fått dei med deg, seier Vatna.

- Frå 1. januar 2017 trådde den nye skatteforvaltningslova i kraft. Medan bedrifter tidlegare berre fekk tvangsmulkt dersom dei ikkje leverte årsrekneskapen innan fristen, risikerer dei no tvangsmulkt dersom dei gløymer å levera inn likningspapira, A-meldinga, aksjonærregisteroppgåve og skattemelding for MVA innan tidsfristane, seier Eva Presthaug Vatna.

Tidlegare var det eit krav at ein måtte ha minst 100.000 kr i eigenkapital for å starta eit aksjeselskap. I dag er kravet 30.000 kr.

Reglar i praksis

Fristen for å levera inn aksjonærregisteroppgåve gjekk ut 31. januar. Den inneheld blant anna opplysningar om kven som eig aksjane i selskapet, om det er gjort endringar i eigenkapitalen og det er teke ut utbyte.

- Dersom ein har gløymd fristen må ein betala 1.049 kr i dagsmulkt. Maksbeløpet er 52.450 kr, seier Vatna.

Vidare kan ein få dagsbøter for manglande levering av andre pliktige innleveringar. Fristen for å levera A-meldinga for januar går ut 5. februar, medan fristen for skattemelding for MVA går ut 10. februar.

- Ein må vera litt vaken, for dette er keisame pengar. Dersom ein først har fått bot er det vanskeleg å få gjort om vedtaket.

Ho er spent på kor strengt reglane vil bli handheva det første året.

- Det som er sikkert, er at Staten er god på å krevja inn pengar. Alle veit kor kipt det er å få parkeringsbot, men dette er i mykje større skala, seier avdelingsleiaren.