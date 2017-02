Geir Angeltveit (V) ber lokale politikarar om å rista tak i parti­kollegaene på fylket.

Tysdag og onsdag sist veke var det møte i Utval for miljø og samferdsel i Hordaland fylke. Utvalsmedlem Geir Angeltveit (V) er særleg uroa for utfallet av to saker. Begge går på nytt ferjestø på Stord.

Både Ap, KrF, Sp, SV, MDG, Høgre og FrP røysta for dette punktet, då sak om framtidig ferjestø mellom Stord og Kvinnherad skulle handsamast. Berre Angeltveit røysta mot. I same sak vedtok politikarane å skrinleggja planane om ferjestø på Djupavikneset, på bakgrunn av opplysningar i forprosjektet.

I den eine saka vedtok utvalet at ein vil setja i gang ein planprosess saman med kommunane Stord og Kvinnherad, der ein vil sjå på ferjestø på begge sider av fjorden, i samband med framtidig ferjesamband mellom dei to kommunane.

Mogeleg omkamp

Utvalet har også komme med uttale til statleg kommunedelplan for E39 Stord-Os. Saka skal opp i Fylkesutvalet 22. februar. Her peiker politikarane på at det på sambandet mellom Stord og Kvinnherad bør etablerast eit nytt ferjestø med god tilknyting til E39. Vidare heiter det at «kommunedelplanen bør leggja opp til at det blir regulert eit kryss på Førland som kan vera eit godt utgangspunkt for eit framtidig ferjesamband mot Kvinnherad. Fylkesutvalet ber Statens vegvesen om å inkludera ei samfunnsøkonomisk vurdering av eit nytt ferjestø i nærleiken av Førland».

Forslaget blei støtta av Ap, KrF, Sp og Høgre.

- Når fleirtalet på fylkestinget så tydeleg peikar på Førland-krysset, så betyr det i praksis at ein ber om omkamp om Kvernaneset og Buvika, seier Angeltveit.

Han seier at Venstre ikkje nødvendigvis er imot å etablera eit nytt ferjestø på Stord, men presiserer at partiet er sterkt mot å leggja til rette for ferjestø i verdifulle landbruk- og friluftsområde, slik som ved Kvernaneset.

- Me tenkjer at ein kan nytta seg av Jektevik - Sunde, med utbetringar, som eit godt alternativ i staden. No håpar eg dei lokale politikarane ristar tak i partikollegaene sine på fylket, slik at dei vaknar fram mot handsaminga i Fylkestinget, seier Venstre-politikaren.