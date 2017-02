Ikkje eit sete var ledig då Stord kulturhus hadde Norgespremiere på Fifty shades darker.

Fredag kveld klokka 18.30 var det kø inn dørane til småsalen i Stord kulturhus. Norgespremieren på Fifty shades darker gjekk for full sal, og det var goodie-bags til dei 136 publikummarane som hadde sikra seg billett.

Filmen er basert på bok nummer to i den erotiske romantriologien til E.L.James. Den første filmen, Fifty shades of grey, fekk stor merksemd i forkant, og fekk kritikk for å romantisera overgrep mot kvinner. I VG fekk filmen terningkast to, og blei kalla ein avansert drittfilm. Aftenposten sin meldar kalla filmen 50 nyansar av søppel.

Filmen blei likevel ein kinosuksess. I USA leverte «Fifty Shades of Grey» den femte beste åpningshelga nokon gong for ein film med 17 års aldersgrense.

Heller ikkje film nummer to i serien har fått optimale kritikkar hos filmmeldarane. VG trilla terningkast tre, og meiner filmen er betre enn forgjengaren.

Bjørg Marie Sjo (26) frå Sveio og Renate Fure (32) frå Stord var blant dei som var på plass for å sjå Norgespremieren på Stord, fredag kveld.

- Me såg den første filmen, og eg synst han var ganske kjekk. God nok til at eg ville sjå film nummer to, seier Bjørg Marie Sjo.

Dei bestilte billettane allereie før jul.

- Kva likte de med filmen?

- Forholdet mellom dei to karakterane er noko utanom det vanlege, som gjer filmen meir spennande enn andre filmar. Og så slutta førre film på ein måte som gjorde at eg hadde lyst å sjå vidare, seier 26-åringen.

- Kva forventningar har de til oppfølgjaren?

- Eg trur den blir litt som film nummer éin. Den har ikkje fått så gode kritikkar men eg trur den blir gøy å sjå likevel, seier Sjo.

- Kva har de fått i goodie-bagen?

- Litt snopp, ballongar og eit gåvekort som viser 30 prosent avslag på Kondomeriet, seier Sjo og kniser litt.