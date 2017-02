50 dekar med nydyrka mark står denne veka klar i Midtfjellet på Fitjar - og skal leigast ut i løpet av våren.

I haust fekk difor prosjektet stønad frå Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune, og støtta skal brukast til dyrka opp til saman 50 dekar. I heile vinter har det difor vore graving og rydjing på staden, og no ligg jordsmonnet klar for dyrking.

- Me kan byrja med utleige allereie i vår. Bønder kan så og det kan vera grøn bakke her til sommaren. Men det er jo føresett at me får på plass eit gjerde, slik at ikkje sau og hjort kjem og et opp graset, seier Harald Rydland som forvaltar jorda her oppe i lag dei 180 bøndene i Fitjar fjellsameige.

- Den vesle jordflekken bak gravemaskinen her er alt som står igjen av gravearbeidet, seier entreprenør Geir Strand frå Fitjar, som reknar med å vera ferdig i løpet av eit par dagar med arbeidet. Det står då to nye teigar klare for grasdyrking til fôrbruk. Dette på 30 dekar. Og eit anna like ved på 20 dekar.

Om ein reknar med at ein typisk fotballgrasbane som den på Vikahaugane er sju dekar stor, så vil det seia at ein no har eit sju fotballbanar stort område klar for dyrking oppe på Midtfjellet.

- Dyrkinga skal betalast med at me leiger ut jorda, og i den jordleiga må ein betala ei rente som dekkar dyrkekostnaden, seier Rydland.

- Men me har jo enno ikkje har fått endeleg svar på kva det vil kosta å dyrka store flatar her oppe, seier Rydland.

Første fase av prosjektet var å sjå om noko ville veksa her oppe. Og andre fase som no er i gang, er å sjå om det kan løna seg å dyrka her oppe etter at entreprenørane har fått betalt for arbeidet. Då med tanke på utleige av jordsmonnet. I haust fekk Fitjar fjellsameige eit tilskot på 50.000 kroner av fylkesmannen og fylkeskommunen, som vart nytta til dekking av utstyrsutgifter i høve utvidinga av dyrkearealet.

Dyrkinga må løna seg

Harald Rydland fortel at fjellsameiget no kan rekna ut kor mykje dei faktiske utgiftene for dyrking av marka kjem på, slik at dei kan finna ut om det svarar seg økonomisk å halda på med jordbruk her oppe. Då i første omgang med tanke på grasproduksjon til dyrefôr. Og potet- og bærproduksjon i andre rekkje. Sistnemnde med tanke på ein utvida innhaustingssesong, sidan temperaturane her oppe ligg ein til to grader lågare, og plantane får ein seinare sommar enn i låglandet.

- Men om jordleiga viser seg å bli skyhøg så er det jo ikkje interessant å dyrka her oppe. Som igjen då kan vera eit viktig signal til myndigheitene, dersom dei seier at ein skal ha meir matproduksjon her til lands, seier Rydland om det spanande prosjektet, der 20 lokale bønder allereie har meldt si interesse, i form av eit eige fôrdyrkingslag.

- Solmessig er det jo veldig godt her oppe, seier Geir Strand.

- Ja. Og det har mykje å seia for plantene, smiler Harald Rydland.