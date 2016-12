KrF ønskjer skjenkje­stopp klokka 02.00. - Urimeleg, seier pubvert Robert Delis om forslaget.

Som i komité for rehabilitering, helse og omsorg (RHO), vil KrF blant anna foreslå at skjenkjetider for alkohol blir endra frå maks 02.30 til maks 02.00, når alkoholpolitiske retningslinjer skal reviderast i kommunestyret på torsdag. Partiet ønskjer også at kommunen stengjer sal av rusbrus og øl 24. desember, eit forslag som fekk fleirtal då det var oppe til behandling i komiteen. I dag er det lov å selja både rusbrus og øl på julaftan. - Mange barn kvir seg til den høgtida me no går inn i, fordi dei kvir seg til å oppleva foreldra i rusa tilstand. Ved å stengja sal av øl på julaftan vil ein redusera sjansen for det mest tilfeldige alkoholmisbruket, uttaler Torbjørn Brosvik (KrF) i ei pressemelding.

Folkehelsa vs. næringslivet Partiet ser at ei innskrenking av skjenkjetid kan føra til utfordringar for utelivsbransjen, men seier at dei vel å ta parti med den svake parten. - Stord KrF tek hovudmåla i planen på alvor. Me vil i størst mogeleg grad avgrensa dei samfunnsmessige og individuelle skadane som alkoholbruk kan føra til. Me følgjer hovudmålet i retningslinjene, som seier at omsynet til folkehelsa skal vega tyngre enn næringspolitiske argument, uttaler KrF-politikaren. Han viser også til tal frå SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforsking), som seier at fleirtalet av norske kommunar praktiserer skjenkjestopp klokka 02.00. - For brennevin har mange kommunar endå tidlegare skjenkjestopp. KrF kan ikkje sjå at Stord kommune har noko å tena på å liggja høgt på denne tabellen, seier Brosvik.

Førebygging Partiet meiner at redusert tilgjenge vil medføra redusert alkoholbruk. - Kommunen må bruka dei tiltaka ein har høve til for å redusera tilgjenge, seier KrF-politikaren. Difor ønskjer Stord KrF å halda på at det må vera minst to timar mellom arrangement for barn og unge og arrangement med skjenking. Dette forslaget fekk støtte i heile RHO-komiteen. Når det gjeld innskrenking av skjenkjetider, vedtok Torbjørn Brosvik (KrF) og fleirtalet i formannskapet tidlegare i år ei innstilling om å stengja tappekranene i Stord klokka 02.00. Men i kommunestyret i juni gjekk KrF og koalisjonen inn for å utsetja behandlinga av alkoholpolitiske retningslinjer, fordi ein ville venta til ruspolitisk handlingsplan kom opp til behandling. Begge deler skal handsamast i kommunestyret førstkommande torsdag. Pubvert Robert Delis er negativ til innskrenking av skjenkje­tidene, og meiner utelivs­bransjen har det tøft nok frå før.

