Med to distansesigrar avgjorde Dina Storelid sin årsklasse i Landsdelsmeisterskapen som gjekk av stabelen i Stavanger i helga.

I Junior B vart Marcus R. Kvarme nr. 2, med tre nye personlege rekordar, 500 m på 43.67, 1000 m på 1.28.58 og 3000 m på 4.48.83. Han viste at det har hjelpt godt på med etterlengta istrening.

I Junior C vart Erlend Belsvik nr. 4, med ny pers på 500 m med 42,38 og heilt i nærleiken av pers på dei andre distansane. Like bak kom John Granli som nr. 5, han og med fire sterke løp. Johannes K. Kroka fall på 1500 m, men persa på dei andre distansane.

Simen Storelid og Samuel O. Waage, sette begge to nye personlege rekordar på 500 m og 1000 m og viste fin framgang frå førre helg på Hamar.

12 løparar

I veteranklassen stilte evigunge brørne Onar (M 65) og Harald Westerheim (M 70) opp, og vann sine klassar.

Stord stilte med tolv løparar denne gongen. Dei under 12 år gjekk 500 m og 1000 m laurdag, og det same søndag. 12 åringane gjekk 500 m og 1500 m på laurdag, 500 m og 1000 m på søndag. Dei som var eldre gjekk 500 m og 1500 m på laurdag, 1000 m og 3000 m på søndag. Nærare 80 løparar i aldersspennet 5-70, stilte til start. Yngste mann, Bastian O. Waage, Stord var med begge dagane i rekruttklassen, og gjorde ikkje skam på Stord-drakta og viste at det gror godt.