Godt nytt år 2017!

Heidundrandes nyttårsfeiring i Leirvik sentrum nyttårsaftan.

Herleg stemning

Med unnatak av den lette yren var det både flott og klar sikt for å få med seg fyrverkeriet både nært og fjernt. Og stemninga var upåklageleg.

- Det er her det skjer, no skal me feira, og heidra dei som har gått bort i 2016, slik som David Bowie, seier Georg Skjetne frå Leirvik medan han og Per Skram frå Sagvåg veiftar med stjerneskota.

- Me er her fordi me vil sjå rakettane, og for å møta folk og venner, strålar Marie Fjæra frå Sagvåg i lag med venninnene sine Cathrine Koløen frå Fitjar og Anna Vinje frå Sagvåg.