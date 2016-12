Haseeb Ullah (16) og Israr Khan (16) frå Afghanistan likte så godt julegrauten at det vart fleire porsjonar.

- Eg synest det er så kjekt når alle sit her i lag og er venner, seier Israr Khan som likte så godt grauten at han fekk seg fleire porsjonar.

Juleglede for alle

Totalt 42 ungdommar under 18 år bur på mottaket på Litlabø. Julaftan fekk dei også besøk av ti andre ungdommar og vaksne som anten har flytta til andre mottak, eller som har fylt 18 år og har flytta i eige husvære. Men som saknar vennene sine på mottaket og tok turen for å vera i lag med «familien» sin her i jula.

- Dei kallar jo oss for pappa og mamma dei som bur her, og me blir veldig knytte, og då er det ikkje i vegen for at me kan få inn litt besøk, seier mottaksleiar Håkon Frode Særsten.

På julaftan var det også andakt med sokneprest i Nysæter kyrkje Arnt Johan Vistnes som prata om julebodskapet, om Gud sin kjærleik til menneska, og at jula symboliserer godheit og fred.