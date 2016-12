Eit par dagar før jul vart det såkalla Gundahuset i Leirvik jamna med jorda, for å gje plass til leilighetsprosjektet Hamnetind.

- Onsdag før jul tok me ned Gundahuset. Og i romjula, og i løpet av dei første dagane av januar, forsvinn også den gamle bensinstasjonen, fortel marknadsansvarleg Andreas Hauge i Hamnetind Sentrumskvartal.

- Det me har greidd å finna ut er at huset truleg vart bygd i tre vender. Deler av det skal ha blitt flytta og reist att på Leirvik, medan andre deler var påbygg, seier Hauge.

- Ei dramatisk historie, seier Andreas Hauge, som no sjølv går i gang med skytearbeid i området.

Steingrunn

Straks den gamle bensinstasjonen er jamna med jorda, startar jobben med å planera tomta for alle dei tre byggjetrinna i Hamnetind. 25.000 kubikk med stein skal bort.

- Deretter går me i gang med parkeringshuset, som skal gå under alle dei tre bygningskroppane, seier Hauge.

Han fortel at byggjeprosjektet kviler på steingrunn, bortsett frå eitt lite punkt like ovanfor Folkets Hus.

- Me var jo spente på grunnen, ettersom dette er ganske nære Evjo, og sidan me visste at stranda gjekk rimeleg langt inn. Men bygningane våre kjem til å stå på fast fjell. Det eine punktet, ved Folkets Hus, vil bli støtta opp med tre betongsøyler på seks meter som blir slått ned i grunnen, fortel Hauge.

Første byggjetrinn i Hamnetind Sentrumskvartal skal etter planen skal stå ferdig og innflyttingsklart til neste sommar.

I løpet av dei første dagane av januar, forsvinn også den gamle bensinstasjonen.

Andreas Hauge