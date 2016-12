Filmatiseringa av figurane i Hakkebakke­skogen har treft blink på Stord.

Animasjonsfilmen av skogsuniverset til Thorbjørn Egner har verkeleg fått folk til kinosalane i romjula. Sjølv om endeleg statistikk for Stord kino i 2016 enno ikkje er klar, vil filmen hamna eit godt stykke opp på lista over dei mest populære filmane i 2016.

Bamsefar

Sunnhordland trefte også fleire andre som hadde sett Hakkebakkeskogen denne føremiddagen. Hilde Åsmul hadde med seg Ingeborg Gravdal Åsmul (2), Tiril Størkson Aakre (5) og Eline Gravdal Åsmul (5).

- Eg likte best bursdagen til Bamsefar, seier fem år gamle Eline Gravdal Åsmul.

Mamma Hilde Åsmul fortel at det er lenge sidan dei var på kino. Men i sommar var dei i Hakkebakkeskogen i Kristiansand, og det gav meirsmak.

- Me har også høyrt veldig mykje på forteljinga frå Hakkebakkeskogen før me gjekk på kino. Det gjorde nok at det gjekk fint med ho aller minste også, seier Åsmul.