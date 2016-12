Tannlege_­studenten har fått blanda reaksjonar på videoen, som er lagt ut på YouTube.

- Stort sett er det ikkje store tannproblem å ta tak i hos tannlegestudentar, det er ein keisam gjeng når det kjem til tenner. Klinisk fag får me helst praktisert på pasientar som kjem til skulen, seier Gulliksen.

- Studiet er veldig gøy, men det krev mykje arbeid. Normalt plar me ha praksis frå åtte til fire på dagtid, før det blir lesing heime om kvelden, fortel 25-åringen.

Bedøving på seg sjølv

Sidan visdomstanna ikkje har noko funksjon i munnen, fann Gulliksen ut at han ville fjerna tanna som sit bakarst til høgre, oppe i ganen. Og den jobben ville han gjera sjølv.

Som videoen viser, startar trekkeprosessen med at han sprøyter inn bedøving på seg sjølv, før han tek fram tanga for å lirka ut jekselen.

- Gjorde det vondt?

- Nei, det gjekk veldig fint. Det er stor forskjell på visdomstenner, men eg hadde sjekka at tanna var lite komplisert før eg gjekk i gang, fortel 25-åringen.

Ein medstudent har filma heile seansen, og videosnutten er no lagt ut på YouTube.

- Det var berre for gøy. Reaksjonane frå medstudentane er positive, men det er typisk at dei som ikkje er tannlegestudentar synest det ser veldig vondt ut. Me som held på med dette blir jo litt miljøskadde, seier Gulliksen.