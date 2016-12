Han blir ny Apply Leirvik-sjef

Helge Gjøsæter (53) blir ny administrer­ande direktør ved Apply Leirvik AS. Han går inn i jobben i januar.

Gjøstæter overtek stafettpinnen etter Lars Solberg, som har leia Apply Leirvik sidan 2011, skriv styreleiar Morten Ruud i ei pressemelding.

Lars Solberg går av etter eige ønskje, men vil halda fram som arbeidande styreformann for Apply Emtunga, i tillegg til å ha andre oppgåver for Apply Leirvik.



- Helge Gjøsæter har tidlegare arbeidd tre år som leiar for engineering og innkjøp for Apply Leirvik og har etter det vore styremedlem i verksemda. Den nære kjennskapen til Apply Leirvik og marknaden, i tillegg til den sterke industribakgrunnen, gjer at han har mykje å bidra med til den vidare strategiske utviklinga av Apply Leirvik, seier Ruud.

Apply Leirvik er ein leiande leverandør av bustadkvarter, helikopterdekk og aluminiumsprodukt til den internasjonale olje- og gassmarknaden. Selskapet har 320 tilsette med hovudkontor og verft i Aslaksvikjo på Stord. Her vert det for tida bygd bustadkvarter til Johan Sverdrup, som omfattar eit nytt sju etasjars bustadkvarter på 14.500 kvadratmeter, 560 senger, rekreasjonsområde, helikopterdekk og -hangar. Bustadkvarteret skal stå ferdig andre kvartal 2018.