Går det som Stord-oppmann, Audun Bårdsen, vil kjem eit forsterka Brann 2-lag til Vikahaugane før sesongstart.

- Eg har vore i kontakt med Brann-trenar, Lars Arne Nilsen. Avtalen er at me skal snakkast tidleg i januar. Vår plan er å få Brann 2 til treningskamp mot Stord på Vikahaugane før sesongstart. Lars Arne er jo godt kjent etter fleire sesongar som Stord-spelar på 1990-talet. No håpar me at det kan bidra til at me får avtalt ein treningskamp, seier Bårdsen.