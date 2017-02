Sjøtroll Havbruk må fylla strenge vilkår frå Fylkesmannen, for å ta omsyn til gytefeltet som ligg i nærleiken.

Måndag denne veka fekk Sjøtroll Havbruk AS løyve etter forureiningslova frå Fylkesmannen i Hordaland, til å sprengja vekk 5.400 kubikk fast masse frå Hellandssundet i Fitjar. Målet med sprenginga er at seglingsdjupna skal bli minus åtte i staden for minus fem meter, slik at større båtar når fram til Sjøtroll sitt setjefiskanlegg i Fitjar.

Fylkesmannen legg vekt på uttale frå Fiskeridirektoratet som seier at tiltaket kan skje i gytetida, dersom tiltakshavar blir pålagt å redusera trykkbølgjer, i tillegg til å måla trykkbølgjer ved gytefeltet. Det blir vist til ei tilsvarande sak i indre Oslofjord i 2016, der Fylkesmannen i Oslo og Akershus gav løyve til Kystverket for undervassprenging av skjær i nærleiken til gytefelt. Her blei det sagt at trykket i gyteområdet burde haldast under 10 kPa, og Fylkesmannen i Hordaland legg til grunn den same grensa i dette løyvet.

Ifølgje Fylkesmannen i Hordaland seier Havforskingsinstituttet i uttale av 1. februar 2017 at dei generelt ikkje rår til sprenging i gyte- og yngelperioden, som dei definerer frå januar til april. Dei seier vidare at i denne saka vil det vera akseptabelt med oppstart når toppen av gytinga er over, rundt midten av mars, føresett at det blir sett i verk avbøtande tiltak for å redusera trykkbølgjer frå sprenginga.

Han har vore med å handsama søknaden. Her blir det presisert at bruk av steinmassane på tomta til Sjøtroll Havbruk AS sitt setjefiskanlegg i Kjerelvo må klarerast med Fitjar kommune.

- Me ser det som fornuftig å bruka massane på denne måten, i staden for å sleppa massane ut i sjøen. Difor får dei no sprengingsløyve med strenge vilkår for å ta omsyn til gytefeltet, seier Magne Nesse til Sunnhordland.

«Medio mars vert for seint med omsyn til tiltakshavar sin framdriftsplan for bygg- og anleggsverksemd i samband med utviding av lokaliteten Sjøtroll Havbruk avd. Kjerelvo», skreiv Nerland i eposten, og signaliserte at alternativet var å dumpa massane i sjøen.

Det er Multiconsult som på vegner av Sjøtroll Havbruk AS har søkt om sprengingsløyve. I ein e-postkorrespondanse mellom Bernhard Endseth Nerland i Multiconsult og senioringeniør Magne Nesse ved Fylkesmannen i Hordaland, før løyvet var i ordet, uttrykte Nerland at det hasta med løyve, fordi det er planar om å bruka massane frå utdjupinga til planering ved setjefiskanlegget.

Innkvartering til 88

Sjøtroll Havbruk har allereie fått godkjenning av Fitjar kommune om å utvida setjefiskanlegget i Kjerelvo i Fitjar, i tillegg til å utvida setjefiskproduksjonen frå 5 til 20 millionar årleg.

Svein Nøttveit har på vegner av Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk kontakta kommunen, om mogeleg plassering av to bustadmodular i området ved Fitjar Camping. Her signaliserer han at dei i samråd med Fitjar Camping har sett opp forslag om plassering av to bustadriggar som har plass til 44 personar i kvar, pluss matsal vest for eksisterande kantinebygg. Planen at riggane skal stå i inntil 24 månader. Administrerande direktør i Sjøtroll Havbruk AS, Willy Berglund, bekreftar at verksemda har planar i området.

- Desse planane er førebels berre planar fram til dei blir vedtekne av styret i Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk. Om me får eit positivt vedtak i styret må me vera klare for å starta prosessen. Eg ønskjer ikkje å kommentera meir om planane før vedtaket er gjort, skriv Berglund i ein e-post til Sunnhordland.

Svein Nøttveit ønskjer heller ikkje å kommentera saka nærmare.

Rådmann Atle Tornes i Fitjar kommune seier at det førebels ikkje har komme noko formell søknad til kommunen om å setja opp brakkeriggane som kan husa inntil 88 personar. Men han bekreftar at kommunen er i dialog med Sjøtroll Havbruk.