I januar 2014 var Eidesvik Offshore ASA verdt over éin milliard på Oslo Børs. I dag er selskapet verdt ein tiandedel.

I meldinga står det også at ein har henta inn finansiell rådgjevar for å sjå på situasjonen.

For Eidesvik er det ingen akutte problem. Men i 2. kvartal 2018 er det forfall for avdrag på selskapets obligasjonslån på 300 millionar kroner. I siste kvartalsrapport åtvarar selskapet mot situasjonen.

Dette er ein lagnad som Bømlo-reiarlaget deler med dei andre offshorereiarlaga som er notert på børsen. Fleire har vore i djupe økonomiske vanskar, og har forhandla med både eigarar og bankar for å finna ei løysing. Nokon har også forhandla på ein slik måte at Oslo Børs måtte setja foten ned. Reiarlaget Rem Offshore fekk måndag ei bot på nesten 500.000 for måten dei restrukturerte gjelda på.

Selskapet har til saman 30.150.000 aksjar. 7. januar 2014 var desse aksjane verdt 34 kroner per stykk, som gav selskapet ein samla verdi på 1,02 milliard. Ser ein på aksjane i dag er verdien skrumpa inn til 176 millionar med ein kurs på 5,8 kroner per aksje.

Overivrig

Per i dag er det 592 personar som er tilsett i reiarlaget, 43 av desse på land. 549 av dei tilsette jobbar offshore. Dei siste rapporterte tala, tredje kvartal 2016, syner eit underskot før skatt på minus 143 millionar, og ein samla omsetnad på 201 millionar. I dette kvartalet vart også verdien av skipa i selskapet skriven ned med over 200 millionar kroner.

- Kva tid det vil snu? Det vil eg ikkje spekulera i. Eg registrerer at det er veldig mange spekulasjonar om dette for tida, seier han.

Fleire har peika på at næringa var overivrige med investeringane i perioden før nedgangen kom i oljeprisen. Talet på skip har auka, prisen for bruk har gått ned, og oljeprisen har gått kraftig ned. Ein gjennomgang E24 gjorde tidlegare i år, synte at mange selskap hadde for mykje kortsiktig gjeld og for lite omløpsmidlar. I denne gjennomgangen kom Eidesvik ut med grøne tal.

- I ettertid er det alltid lett å vera etterpåklok. Og på generelt grunnlag kan ein seia at det er mange fleire skip tilgjengeleg enn det marknaden vil ha, seier Meling.