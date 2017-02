Øyvind Alvsaker (76) har gledd danseglade sunnhord­lendingar med trekkspel­tonar på nærmare 1.400 opptredenar, sidan slutten av 70-talet.

Han spelar alt frå vals og reinlendar til tango og swing. Han har spelt i bursdagar, bryllaup og på andre festar, og fast annankvar fredag når Stord folkedanselag inviterer til dansekveld.

- Eg byrja i Stord ungdomslag i 1978, og så blei eg med i Stord folkedanselag våren 1980. Sidan den tid har eg stort sett spelt samanhengande, utanom då eg hadde ein pause på 7-8 månader på grunn av ein skulderoperasjon, fortel Øyvind Alvsaker (76).

Til saman har han bidrege med musikk for Stord folkedanselag rundt 400 gonger, omtrent 450 gonger for Stord ungdomslag og minst 150 gonger for Bømlo folkedanselag.

- Eg har nok spelt på mellom 1.350 og 1.400 tilstellingar sidan 1980-talet, fortel 76-åringen.

I år 2000 fekk han Stord kommune sin kulturpris for innsatsen som spelemann.