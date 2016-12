Harding leverer utstyr til Hurtigruten-passasjerar på ekspedisjon

Selskapet frå Kvinnherad vann kontrakten på å levera livredningsutstyret til MS «Roald Amundsen» og MS «Fridtjof Nansen», to miljøvennlege og banebrytande ekspedisjonsskip som Hurtigruten skal byggja hos Kleven verft.

Det skriv Harding i ei pressemelding.

«Utstyrspakken frå Harding til kvart av skipa består av to livbåtar med tilhøyrande davitar, to tenderbåtar med tilhøyrande davitar, to hurtiggåande mann over bord-båtar (MOB) med davitar, i tillegg til ferdigstilling og igangsetting av systema om bord», skriv selskapet.

Kvar livbåt har kapasitet til 150 personar. Kvar tenderbåt har ein kapasitet på 120 personar når han går i skytteltrafikk med cruisepassasjerar, og 150 personar om han må nyttast som livbåt. Alt utstyret frå Harding vil bli levert i Hurtigruten sin fargar, for å gli best mogeleg inn på skipa.

- Kontrakten viser til fulle at Harding er ein aktør som verftet og sluttkunden Hurtigruten har tillit til, og at me er i stand til å levera trygge og konkurransedyktige produkt og servicetenester til eit skip som skal operera i tøffe farvatn. At både Kleven og Hurtigruten er tilbakevendande kundar hos oss, gjer avtalen ekstra hyggjeleg. Hurtigruten har i dag våre livbåtar på dei fleste av skipa sine, og me har også levert livbåtar til dei fleste av nybygga til Kleven dei siste åra, seier Bjørn Sturle Hillestad, global sals- og marknadsføringssjef i Harding.

Dei nye hurtigruteskipa blir dei første ekspedisjonsskipa i verda med hybridframdrift, noko som gir drivstoffinnsparingar og miljøvinstar, og gjer det mogeleg å segla heilelektrisk i kortare intervall på ruter til Svalbard, Antarktis, Norskekysten og andre eksotiske reisemål.

I tillegg til dei to skipa som er bestilt, har reiarlaget ein intensjonsavtale med verftet om å byggja ytterlegare to tilsvarande skip dei påfølgjande åra. Harding har forhandla fram prisar og vilkår for utstyrspakkar til alle dei fire skipa.

- I ein marknad som er prega av nedturen i olje- og gassektoren, er alle kontraktar viktige. For oss er det også positivt å sjå at marknadssegment som cruise, ferjer og fiskefartøy tar seg opp når offshore no ligg nede, seier sals- og marknadsføringssjefen i Harding.