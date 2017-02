Prisen for beste nynorske annonse i 2016 gjekk til ei verksemd som får annonsemateriellet sitt tilsendt på bokmål.

Overraska

For Geir Mikkelson er det heilt naturleg å bruka nynorsk som målform.

- Eg er fødd og oppvaksen midt på Vikjo, og språket er ein del av identiteten min. Det blir kunstig for meg å bruka noko annan målform enn nynorsk.

Det er han som plar ta jobben med å omsetja annonsane til nynorsk, når annonsemateriellet blir sendt ut.

- Sjølv om me er med i Hageland-kjeda har me ikkje møtt problem med å bruka nynorsk, det er ein del av avtalen vår å kunna nytta denne målforma. Det blir litt ekstra jobb, men eg likar å skriva, så dette gjer meg ingenting, seier Mikkelson.

Han har aldri hatt noko mål om å vinna prisen i mållaget, men han fortel at han nærmast er manisk når det gjeld rettskriving.

- Då eg fekk brevet frå mållaget om at eg hadde vunne prisen, la eg merke til at det i brevet var brukt både «me» og «vi». Eg veit at det er lov å bruka begge former på nynorsk, men ein bør vera konsekvent å velja ein av dei. Så litt overraska var eg over at mållaget hadde brukt begge former, humrar Mikkelson, som understrekar at dette er flisespikkeri.