Sunnhordland museum og Stord maritime museum får kniven på strupen av kommunestyret.

I vedtaket står det at rådmannen skal ta kontakt med Hordaland fylkeskommune for samarbeid om utvikling av det konsoliderte Sunnhordland museum som ansvarsmuseum for maritim kulturarv.



- Må sjå framover

Forslaget får skryt frå både Sigbjørn Framnes (Frp) og Fredrik Litleskare (H), som meiner ordføraren har gjort ein god jobb for å løysa det som har blitt ein vanskeleg konflikt i denne saka.

Jakob Bjelland (Sp) rosar også innsatsen som over mange år har blitt gjort hos begge partar, men beklagar at samarbeidet har stranda.

- I den grad det går an, er det vår oppgåve å leggja til rette for at samarbeidet kan halda fram. Det må gå ei oppmoding frå oss til begge partar om å leggja bak seg personlege motsetningar og kjepphestar, og i staden jobba saman for å byggja noko for framtida. Det viktigaste er faktisk at dei som veks opp på Stord skal få oppleva den historia dette samfunnet er bygt på. Å byggja vidare på ein konflikt tener ingen, seier Bjelland