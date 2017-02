I 2010 blei selskapet Statoil Fuel & Retail Norge AS, som dreiv alle Statoil-stasjonane i Norge, skilt ut frå Statoil ASA.



To år seinare blei Statoil Fuel & Retail Norge AS kjøpt opp av det kanadisk-baserte selskapet Couche-Tard.



Ein del av avtalen var at Statoil-namnet på bensinstasjonane måtte bytast innan 2019.



Statoil Fuel & Retail Norge AS har difor bytt namn til Circle K Norge AS, og i mai 2016 starta arbeidet med omprofileringa av alle dei norske Statoil-stasjonane.



Blå og oransje Statoil-logoar blir no bytt til Circle K i fargane raud, kvit og oransje.



Det finst rundt 15.000 stasjonar som er eigd av Couche-Tard i land som Norge, Sverige, Danmark, Canada, USA, Polen og Latvia.