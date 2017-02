Veteranbåten på lokal rundtur - nett som i gamledagar.

- Me blir i Haugesund gjennom helga, før det blir retur til Leirvik måndag 20. februar. Torsdag 23. februar går turen til Bergen, opplyser dagleg leiar for MS «Sunnhordland», Sigbjørn Framnes, til Sunnhordland.

Tysdag 14. februar går MS «Sunnhordland» via Fjelberg til Halsnøy, der det blir ei overnatting. Så avsluttar lokalcruiset med to netter på Sunde, før veteranskipet kryssar Sletta og går til Haugesund 17. februar.

Tysdag går båten vidare til Innbjoa, og blir liggjande der til onsdag. Så blir det to overnattingar i Ølen, det same i Etne og Skånevik.

Båt og mat

MS «Sunnhordland» vil ha eit reisefølgje på 11-12 personar på rundturen. Kaptein om bord blir Jarle Møllerhaug frå Tittelsnes.

- Me stiller med båt og me stiller med mat, og så håpar me at folk vil koma om bord og besøkja oss, der me klappar til kai, seier Framnes.

Han veit at dei blir møtt med musikk og underhaldning både på Valevåg og i Etne.

- Me er spente. Det blir kjekt å sjå, seier Framnes.