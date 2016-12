Tradisjonsrike Stord ungdomskor er historie, og sorterer no under Stord kulturskule. Måndag hadde dei julekonsert i Nysæter kyrkje.

- Det er både rart og vemodig at Stord ungdomskor ikkje eksisterer lenger. Men eg er veldig glad for at organiseringa er blitt som ho har. Kulturskulen har administrasjon og ressursar til å driva koret vidare på ein skikkeleg måte, seier mangeårig dirigent i Stord ungdomskor, Liv Kari Bru.

Åtte medlemmer Tidlegare i haust vart det klart at Stord ungdomskor stod i fare for å bli lagt ned, då medlemsgrunnlaget var for lite til å driva det vidare. Redninga vart altså at koret, som no består av åtte medlemmer, vart lagt inn under Stord kulturskule. Tone Heide, som er tilsett på kulturskulen, er dirigent. Måndag kveld var Bru publikum, då det nye koret inviterte til julekonsert i Nysæter kyrkje, saman med Aspane, Stord danseensemble og songelevar frå kulturskulen. I tillegg var saksofonist Webjørn Sæther og pianistane Omar Zahl Pettersen og Irene Simonsen med. - Det vart ei nydeleg stund i kyrkja, seier Bru.