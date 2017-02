Harald Johan Sandvik tok utfordringa, og har undersøkt dette biletet nærmare.

Fredag 3. februar hadde avisa denne gamle drosjebiletet på trykk, under vignetten «Det var den gongen». Her oppmoda med lesarane til å senda oss meir info om bilete, og Harald Johan Sandvik frå Fitjar har teke utfordringa.

- Biletet var så pass gammalt at eg sjølv ikkje visste kven sine bilar dette var, men det var lett å finna årstal. Tre av bilane er 1956-modellar, to av dei hadde lik design i 1956 og 1957, og dei to siste var uendra gjennom mesteparten av 50-talet. Det seier oss at biletet er frå 1956 eller 1957, opplyser Sandvik i ein e-post til redaksjonen.

Vidare står det at «Lars L. Litlabø kjøpte Mercedes i 1957, og det hjelper oss til å plassera biletet i 1956. Saman med to ressurspersonar frå Stord som kjende drosjemiljøet godt frå gutedagane, har me laga følgjande bilettekst med bilmodellar og eigarar:

Frå venstre:

. Amund Litlabø med Ford Customline 1956.

. Edvin Vinsjevik med Pobeda, forgjengar til Volga. Designen på Pobeda var det same i mange år.

. Sverre Kannelønning med Ford Customline 1956.

. Gunnar Nilsen med Opel Kapitân 1956. Han og faren, Anton Nilsen, hadde like bilar: Anton med R-5060 og Gunnar med R-5061. Difor er det litt uvisse. Me kan ikkje lesa skiltnummeret på biletet i avisa. Gunnar er i alle fall med på biletet, han står i døra til drosjehytta.

. Eilert Maraas, også med Opel Kapitân 1956.

. Lars L. Litlabø med Plymouth Savoy 1956.

. Bilen heilt til høgre må også vera ein Pobeda. Me ser ikkje skiltnummeret, og difor veit me ikkje kven sin bil det er.»

Harald Johan Sandvik er ein kjend lokal veteranbilentusiast, og var éin av deltakarane i Sunnhordland sin videosatsing «Garasjen». Sjå alle episodane av «Garasjen» her.