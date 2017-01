Her triksar politiet mest med tala

Meir enn kvar tredje polititilsett i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt seier at dei har pynta på resultata.

Ein av fem som er tilsett i politiet i heile landet seier at dei triksar med tala, for at resultata skal sjå betre ut. Det kjem fram i ei undersøking som forskingsleiar Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskningsinstuttett ved Høgskolen i Oslo og Akershus har gjort.

12,2 prosent av dei spurte i alle landets politidistrikt svara at dei har oppgjeve for gode tal ein til fem gonger, medan 5,4 prosent hadde triksa minst seks gonger. 4,5 prosent hadde triksa heilt systematisk, skriv VG.

Av alle politidistrikta, var det Haugaland og Sunnhordland politidistrikt det blei triksa mest i. Undersøkinga blei gjort før samanslåinga med Rogaland. Så mange som 37,3 prosent av dei tilsette i Haugaland og Sunnhordland svara at dei hadde triksa med tal i løpet av det siste året, og så mange som 11,7 prosent hadde gjort det systematisk.

- Det verste er at ein så stor andel oppgjev at dei har triksa systematisk. Det er ikkje noko kjekt, og ein må jo spørja seg kvifor folk gjer det, seier politimeister Hans Vik til VG.

Han meiner triksinga truleg heng saman med mål- og resultatstyringa i politiet.

- Skuggesida av dette er kanskje at ein gjer det ein blir målt på. Eg tenkjer at dette handlar mykje om leiarskap. Det er viktig å forstå at det er mykje god politi-innsats som ikkje kan teljast, seier Vik.