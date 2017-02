Atheno skal inspirera før oppstart.

Atheno arrangerer torsdag StartOpp-kurs for etablerarar og gründerar i samarbeid med Stord kommune.

- Me ønskjer å møte folk som har planar, idear og draumar om å starte eigen verksemd. StartOpp-kurset tek i korte trekk for seg nyttige ting å tenkje på fram mot etablering av ei bedrift, fortel rådgjevar i Atheno, Ole Jacob Eide.

På kurset vert det også høve til å få eit lite innblikk i korleis ein kan arbeide med å utvikle ein idé.

- Ja, me ser på korleis ein kan lage ein oversiktleg og nyttig forretningsmodell knytt til ei fiktiv oppgåve. Det krev ingen forkunnskapar for å delta på dette, og det er ein morosam måte å arbeide på, seier kurshaldar og rådgjevar i Atheno, Nina Østensjø Borrevik.

For dei som deltek blir det også høve til å møte ein gründer som har tatt steget og starta for seg sjølv.

- Me er veldig glade for at gullsmed Astrid Farestveit Gane blir med oss på kurskvelden. Ho tok steget og etablerte si eigen bedrift Gullsmio AS i 2016. Ei tøff men målretta satsing. Me er heilt sikre på at mange vil bli inspirert og få nyttige tips av Astrid, seier Eide.

StartOpp-kurset vert halde i Atheno sine lokale i Kunnskapshuset.

- Kurset krev påmelding, men er gratis for alle som ønskjer å delta. Det er plass til 20 deltakarar, og det er «først til mølla-prinsippet» som gjeld, melder arrangørane.