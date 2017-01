Sunnhordland tingrett meiner mannen i 40-åra hjelpte to polakkar med sal av eit større parti amfetamin.

Tingretten har dømd mannen til fem månadar i fengsel på vilkår med to års prøvetid. I formildande retning legg vekt på at saka har blitt to år gammal utan at mannen kan lastast for dette.

I retten forklarte mannen at han og sambuaren hadde tilbydde husly til to polakkar som ikkje hadde nokon stad å bu. Han var klar over at dei hadde amfetamin som dei ville selja, men meinte at stoffet var så dårleg kvalitet at han ikkje sjølv ville ha det. Ifølgje mannen si forklaring brukte gjestene kjøkenet hans til å blanda opp stoffet i posar.

Han var også med dei to gjestene til Bømlo for å komma i kontakt med potensielle kjøparar. Ifølgje dommen var det snakk om 200 gram amfetamin med ein styrkjegrad på ni prosent. Sunnhordland tingrett meiner at det ikkje er tvil om at mannen medverka til narkotikasalet.