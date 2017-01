Dersom ei lita tuve kan velta stort lass, kan også ei lita mus stoppa stor lastebil. Det fekk Kjell Oldereid erfara.

- Det gjekk fort 2-3 timar før bilen var operativ att. Det var difor ekstra irriterande då eg veka etter opplevde same episoden. Nok ein gong hadde musa gnage hol i slangen eg skifta berre veka i førevegen. Eg måtte gjennom same prosedyren på ny, fortel Oldereid.

- Det var på personbilen som stod parkert utanfor bustaden min. Eg forstod fort at noko var gale og leverte bilen inn for reparasjon og fekk låna ein bil medan min vart reparert. Det gjekk ikkje betre enn at musa angreip også lånebilen. I dette tilfellet var det ein slange som var tilknytt turboen som vart skadd. Dermed var det heller ikkje vanskeleg å oppdaga at noko var gale, seier Lunde.

Kjenner musa på gangen

Fred Larsson ved reparasjonsavdelinga ved Fylkesnes Bil AS er ikkje overraska.

- Nei, dette opplever me frå tid til anna. Særleg skjer det i overgangen mellom haust og vinter. Då søkjer desse smågnagarane inn både i hus og bilar. Eg har opplevd at mus har gnage seg gjennom pollenfilteret og etablert seg med bol inne i bilen. Får dei hol i storleik 3-5 millimeter så er det nok til at dei kjem seg gjennom. Men elles er det når dei går laus på leidningar og det elektriske, at me får dei store problema, seier Larsson.

Det er ikkje berre bilar som er utsette for museangrep. Mus skal også ha gått til angrep på siloballar. Ved å gnaga hol i plasten har dei gjort stor skade på vinterfôret.

Men verken ved Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor eller ved Mattilsynet har dei fått inn meldingar om at det i år skal vera ekstra mange mus og smågnagarar i aktivitet denne vinteren.