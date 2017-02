Etter 5.-plassen i Stockholm i helga, går Tom Erling Kårbø i møte ei spennande neste helg i Belgia.

Det er snakk om EM-kravet på 3000 meter innandørs. Grensa er 8.05. I Stockholm i helga spurta Kårbø inn til 8.10. Hans tidlegare rekord er 8.17.

- Eg merkar at eg er i ferd med å få betalt for høgdeopphald og eit rimeleg bra treningsarbeid så langt i sesongen. Eg fekk ei naudsynt og fin gjennomkøyring i Stockholm denne helga. Å pressa tida ytterlegare ned med fem sekund når eg stiller i Belgia neste helg kan bli tøft. Men med full klaff så veit eg at det kan gå, seier bømlingen som representerer Stord IL.

I Raka Spåret i Stockholm denne helga heldt 8.10 til ein femteplass.