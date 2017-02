Sist veke gjorde Kirkemøtet vedtak om ny liturgi for ekteskapsinngåing, som var det som stod igjen å gjera før lesbiske og homofile kunne gifta seg i kyrkja. Rett rundt midnatt natt til onsdag blei det første paret gift, i Eidskog kyrkje. Den eine av mennene som gifta seg, 70 år gamle Erik Skjelnæs, kjem frå Kvinnherad, men har budd på Austlandet i mange år.

Lokalt i Sunnhordland har det derimot ikkje vore noko pågang etter vedtaket. Prost Svein Arne Theodorsen fortel at han har hatt ein ringerunde rundt i prostiet, og at det så langt ikkje er nokon likekjønna par som har meldt inn at dei vil gifta seg i kyrkja.

