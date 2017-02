Løypekartet for 2017-utgåva av Tour des Fjords blei presentert på ein pressekonferanse i Sandnes onsdag ettermiddag, og for første gong skal rittet innom Sogn og Fjordane. Verken Stord eller Sunnhordland er inne på årets etappar. Stord har vore startby dei to siste åra.

Vestlandsrittet startar i Sogn og Fjordane med etappen Balestrand-Førde. Etappen er på 190 km.

Så flyttar syklistane seg til Brekke i Gulen kommune ved Sognefjorden og syklar til Norheimsund på den andre etappen (184 km), mens Odda-Haugesund utgjer etappe tre. Den er på 144 km, men arrangørane opnar for å utvide med ein sløyfe for Karmøy. Dette er enno ikkje avgjort.

Rittet vert som vanleg avslutta sør for Boknafjorden, med ein etappe frå Stavanger til Sandnes laurdag 27. mai (162 km) og sisteetappe i og rundt Stavanger sentrum, totalt 164 km, søndag 28. mai. Totalt 24 lag vil delta, 19 av desse er klare.

