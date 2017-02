IKT i læring skårar framleis høgt på studie­barometera.

IKT i læring kjem best ut blant alle studia på Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Det skriv studentavisa På Høyden, etter at resultata frå det årlege Studiebarometeret i regi av NOKUT vart offentleggjort i førre veke. Barometeret måler kva studentane synest om studietilbodet sitt, og studentavisa har sett nærare på kva for studium som kjem best ut ved Universitetet i Bergen (UiB) og ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Det faget som gjer det aller best på HVL er masterprogrammet i IKT i læring ved studiestaden Stord. Dei har ein score på 5, og har i fleire år hatt svært gode resultat på barometeret.

- Eg trur det har med nærleiken til studiet å gjera, sjølv om det er eit samlingsbasert studium. Det skjer mykje på samlingane. Folk føler relevans i forhold til det ein gjer. Når det er samlingar har ein ofte arrangement utover kveldane. Det er gjerne ikkje direkte studierelatert - men det skjer ting som skapar synergiar, seier studieleiar for mastergraden, Kjell Magnar Helland, til På Høyden.

Studiet blei oppretta i 2003, og er eit tverrfagleg studium for lærarar/pedagogar.

- Det er heilt klart at bruken av IKT-media i undervisninga er det vesentleg her. Her studerer ein korleis ein skal bruka IKT når ein skal undervisa. Det kan ein ta med seg inn i kva fag ein vil. IKT er i endring heila tida, me meiner sjølv at me har klart å følgja opp dei ulike trendane som har oppstått gjennom tida. Annakvart år har studieplanen vore revidert, og med heldt på med ein større revisjon no som skal passa inn i mot GLU-samarbeid, seier Helland til avisa.

Samla tilfredsheit for alle studentane ved den tidlegare høgskulen i Sogn og Fjordane er på 4,1, medan Høgskulen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund har eit resultat på 4.0.

Ved UiB ligg resultatet på 4,1, som er det same som det nasjonale gjennomsnittet.