Det går frå vondt til verre for Stord. Førre runden enda med jumboplass. No er det klart at Ingmar Olsson har spelt sin siste kamp for sesongen.

- Slik er situasjonen. Kneet som har plaga Ingemar også i tidlegare sesongar viste seg ikkje å halda, seier ein pressa Stord-trenar, Jonas Sjølin. Han har alt forsona seg med situasjonen. - Ja, det er ikkje anna å gjera. Mannen skal jo ha eit liv også etter handballen. For vår del passar det naturlegvis dårleg, men når ein melder pass er det andre som må ta ekstra ansvar, seier Sjølin. Søndag føremiddag set Stord-herrane seg på flyet til hovudstaden for møtet med Follo.

Styrkjer seg Medan Stord misser ein verdifull spelar i serieinnspurten, har andre lag som også kjempar for sin vidare eksistens i 1. divisjon, henta inn forsterkningar. Dette gjeld både Viking og Haugaland som begge har henta inn to nye spelarar i VM-pausen. - Også Haslum IL kan komma til å henta nye kort ut av ermet, fryktar leiar Erik Skogen i Herkules HK. Også dei to austlandslaga er sterkt involvert i botnstriden. I helga møtast dei i det som vert eit nøkkeloppgjer. - Heldigvis spelar Haslum toppseriekamp denne søndagen, seier Skogen. - Dermed er det heller små sjansar for at dei toppar andrelaget med folk frå førstelagstroppen. Men me risikerer jo å møta Erlend Mamelund. Han har sagt at han har lagt opp, men eg ser slett ikkje bort frå at han stiller for Haslum IL slik situasjonen er no. Då får me det nok tøft, seier Skogen.