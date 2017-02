John Clausen i Stord Turbuss søkte om 350.000 kroner i kommunal støtte. Han fekk tommelen ned.

Clausen forklara i ein epost til Stord kommune at busselskapet hans har hatt redusert omsetnad, grunna låg aktivitet i næringslivet på Stord. - I løpet av 2017 vil næringa auka, og det vil slå positivt ut for oss. For å koma gjennom krisa ønskjer me økonomisk støtte frå Stord kommune, skreiv han i eposten. Clausen synte til flyselskapet DAT, som har motteke støtte på ein halv million kroner, og ønskjer lik behandling som dei.

- Ta lærdom Måndag var saken til behandling i komite for næring, miljø og kultur. - Eg ser ser ikkje for meg å bruka pengar på dette, seier Jan Terje Alsaker (Ap). Kjetil Eldøy (KrF) seier at han ser poenget til Clausen. - Men eg kjem likevel til å stemma imot. Me må ta lærdom av denne saka til neste gong, anten det er DAT eller nokon andre som søkjer, at me må halda litt meir på pengane våre, seier Eldøy. Odd Stuve Rommetveit (V) seier at Clausen har stilt eit interessant spørsmål. - Men eg trur ikkje innerst inne at han forventa å motta støtte, seier Rommetveit.

Særstode I saksutgreiinga si gjorde rådmannen det klart at Sunnhordland Lufthamn AS er i ei særstode, på bakgrunn av at selskapet er avgjerande for å sikra eit tilbod av flytenester til og frå øya. - Stord kommune ytte i 2016 eit tilskot til flyselskapet som har rutetrafikk på Sunnhordland Lufthamn, Danish Air Transport (DAT). Rådmannen ser dette som ei side av same sak. Løyvinga vart ytt for å tryggja flytilbodet på Stord. Stord kommune treng ikkje av den grunn å yta tilskot til andre transportverksemder, sjølv om dei hevdar seg å vera i konkurranse med DAT, skriv rådmannen. Les også: John Clausen meiner Stord kommune sponsar konkurrenten