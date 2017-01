Is på Vikahaugane let venta på seg, men i løpet av neste veka bør skeise­aktiviteten vera i gang.

- Det er i alle høve eit klart mål for oss, seier dagleg leiar Arne Bjelland i Stord kommunale eigedomsselskap AS.

Dersom ting hadde vore i normalt gjenge ville det vore sesongopning på banen i november. Problem med nokre pumper har gjort at det framleis ikkje er is.

- Pumpene skal no vera skifta. Anlegget skal langt på veg vera klart for oppstarting. Men uforutsette ting kan skje i oppstartsfasen. Difor vil me helst ha på plass fagfolk frå verksemda som leverte anlegget. Desse kan først vera på plass i neste veke. Difor må me venta med å starta opp innfrysinga, seier Bjelland.

