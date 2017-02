I helga vart NM i brass arrangert, og Sagvåg musikklag sikra 3.-plassen i 2. divisjon.

Fint samspel

Det yra av liv og musikk i foajéen i Grieghallen allereie frå fredag føremiddag. Noregsmeisterskapen i brass skulle arrangerast, og heile 79 korps var med i tevlinga. Blant desse var både Tysnes Musikklag og Sagvåg Musikklag, begge under trygg leiing av dirigent Yngve Nikolaisen.

Tysnes musikklag var fyrst ut i 2. divisjon, og Sagvåg Musikklag avslutta fredagen. Begge framførte stykke av den engelske komponisten, Edward Gregson. Sagvåg musikklag imponerte med det forteljande stykket, og særleg den vare midtdelen var fin. Varm og god klang i solistrekka, og fint samspel heva opplevinga. Nokre sure tonar her og der, men det var jamt over ei god og trygg framføring, som musikklaget kan vera stolte over. Særleg solistane utmerkte seg, og synte musikalitet og talent.

Laurdag kveld var det festavslutning, og gleda var stor då Sagvåg Musikklag vart ropt opp til 3.-plass med 94 poeng. Dermed vann dei 3.000 koner i tillegg til trofé.