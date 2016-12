Før var det andre juledag som gjaldt. No er dei andre romjuls­dagane vel så aktuelle.

Samlingsplass

Onsdag kveld møtte han att kompisane sine på Frugård, som alle har vakse opp på Stord. Til dagleg bur Magnus i Oslo, medan Henning Tvedten og Kristoffer Mikkelson Miracco bur i Bergen. Berre ein av dei fire, Torgeir Gilje, bur på Stord.

- Det er alltid kjekt å treffast ute i romjula. Før var det liksom andre og tredje juledag som gjaldt, men no er det ikkje så viktig kva dag det er. På andre juledag er det alltid så masse unge folk, og nesten umogeleg å få plass, seier Sundal.

- Me er blitt litt skjøre for støy på våre eldre dagar, kommenterer Henning Tvedten (30).

Dei andre kameratane ler, og han sjølv inkludert.

- No skal me berre eta middag og henga litt her, fortel Sundal.

For han er det viktigast å få med seg Shanty-konserten på Arena før jul.

- Eg var på den i år også. Og så var eg på den i Oslo om lag ein månad før jul. Då fekk eg skikkeleg heimlengsel, seier Sundal.

- Skriv at han var på fem julebord før jul. Han har sikkert litt godt av å ta det med ro i romjula, seier Tvedten, og kameratgjengen bryt igjen ut i latter.