Digitalbyrået Arego satsa då det gjekk gale for andre.

Det Stord-baserte selskapet er med i gaselle-kåringa til Dagens Næringsliv. For andre året på rad når dei opp på lista. Kåringa vert delt ut til raskt veksande, lønsame verksemder. I fjor vart 2.449 verksemder kåra til gaselle - og inneverande år er talet 2.701.

- At me vert kåra til gaselle endå ein gong syner at det er mogeleg å oppnå lønsam vekst, sjølv i nedgangstider. Suksesshistoria vår er at me tidleg såg faren og tok grep ved å etablera oss i nye marknader for å ha fleire bein å stå på, skriv dagleg leiar Roy Arne Fylkesnes i ei pressemelding.

- Medan andre dreiv med nedbemanning, dreiv me med oppbemanning. Me etablerte eit kontor i Bergen og satsa på utvikling av skreddarsydde nettbutikkar. Det var ein dristig strategi, men historia syner at satsinga var rett, legg han til.

Arego har ifølgje Fylkesnes ordrereservar på nettbutikkane som strekkjer seg heilt fram til sommaren 2017.

- På kundelista finn ein mellom anna nye kundar i bergensområdet som omset i milliardklassen. Det er spennande å sjå at me no står i ein sterkare posisjon enn tidlegare, noko som gjev oss ein føremon når trendane snur igjen, noko me meiner vil skje allereie det kommande året, skriv Fylkesnes.

Han meiner det er avgrensa kor lenge ei bedrift kan sitja på gjerdet og venta på betre tider.

- På eit tidspunkt må du ut og skapa mogelegheitene sjølv. For gjer du ikkje det, kan du vera sikker på at konkurrentane dine gjer det, skriv han.

Gaselle-kåringa til Dagens Næringsliv har følgjande kriterium: