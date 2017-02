Møtet er eit samarbeid mellom Stord folke­bibliotek og Stord kyrkje­akademi.

Stord folkebibliotek og Stord kyrkjeakademi har invitert ordensbror Haavar Simon til å kasta eit skråblikk på reformasjonen - sett frå katolsk perspektiv.

2017 er sjølve Luther-året, det året då dei protestantiske kyrkjene markerer 500 årsjubiléet for «startskotet» for reformasjonen, då Martin Luther publiserte sine 95 tesar mot avlatshandelen. Og ikkje berre kyrkjene jubilerer; i Tyskland vert dette markert med storslegne arrangement med mange slag fokus.

- Men korleis ser reformasjonen ut frå katolsk perspektiv? I det protestantiske Nord-Europa har det vore lite interesse for dette, endå dei tankane, reaksjonane og refleksjonane som reformasjonen har vekt gjennom dei 500 åra innan den katolske verda i høgaste grad skulle kunna utvida dei protestantiske synsmåtane. Me kjenner alle til krigane som følgde i fotefara åt reformasjonen. 30-årskrigen herja Mellom-Europa, og særleg Tyskland, og førde til ufattelege lidingar, for alle partar. Tiltaka mot katolisismen var mange og harde hjå oss i Skandinavia; me kan berre tenkja på at «jesuittparagrafen» i vår eiga grunnlov stod ved lag like til 1956. Tida er meir enn mogen for å stilla spørsmåla: Kva oppfatningar og kjensler har dette vekt på katolsk hald? Og korleis har desse endra seg oppgjennom hundreåra som har gått sidan reformasjonen? melder arrangørane i ei pressemelding.

Dei håpar at Bror Haavar Simon kan gje svar på desse spørsmåla, og nokre til. Han er ordensbror i dominikanarordenen i den Katolske kyrkja, og bur no saman med brørne i St. Dominikus kloster i Oslo.

- Av mange vert han sett på som «arvtakaren» etter Arnfinn Haram. Yrkesmessig har han ein allsidig bakgrunn, m.a. som tømrar, teknikar og landskapsarkitekt. Mange vil òg kjenna han som fast spaltist i «Klassekampen», heiter det i pressemeldinga.