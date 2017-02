Marco Ellebæk (23) har signert for ein ny sesong, men han er likevel ikkje sikker på om han er Stord-spelar kommande sesong.

- Ja, no kjem viktige kampar på rekkje og rad. Søndag kjem Haslum IL til Stord. Onsdag reiser me til Haugesund. Ein titt på tabellen seier det meste om kor viktige desse to kampane er for oss, seier Ellebæk idet han fyrer i gang kaffitraktaren i husvære han deler med lagkamerat Simon Pilgaard.

- Ja, så enkelt var det. Eg kom til Stord direkte frå ein to år lang handballpause i Danmark. Det har vist seg vera ei grei løysing for meg. Eg er komme i ein god kameratgjeng og trivest bra. Det beste av alt er likevel at eg har fått lysta på handball tilbake. Her på Stord var det ingen som kjente meg. Med andre ord starta eg med blanke ark. Den situasjonen passa meg bra. Takk vera god støtte og hjelp både av trenarapparat og ikkje minst keeperkollega Tor Christian Sæbø, så har eg fått mykje speltid, seier Ellebæk.

Byggja rutine

Ellebæk meiner manglande rutine i mannskapet er ei viktig årsak til tabellposisjonen laget i dag har.

- Det seier litt når me fire gonger har mista poeng heilt i sluttminuttane. Som sist mot Follo leia me komfortabelt før me rota bort det eine poenget heilt mot slutten. Det same har skjedd også tre gonger tidlegare. Med andre ord hadde me hatt dei fire poenga me noko unødvendig mista i sluttminuttane så hadde me faktisk lege midt på tabellen. Eg er fullt klar over at ein tabell ikkje lyg, men det viser at marginane er små og at den perioden me går inn i no vert avgjerande. Personleg trur eg mykje vil vera avgjort i løpet av februar, seier Ellebæk.