Dei nyskrivne tekstane til far og son Olsen er både fine og fengjande.

Som vanleg var det utselt då Klangboltane gjekk på scenen fredag. Det er ein fascinerande entusiasme rundt dette litt spesielle mannskoret - som dei vel må kunne kallast, sjølv om dei også har fått med seg Ragnhild Kambo Grov i stallen.

I forkant av konserten i helga, sa Per Harald Lunde til Sunnhordland dette om kvifor han trur dei lukkast så godt: «Me er ikkje så gode. Men me er stabile. Og så har me det smikkande løye.»

Etter å ha vore på fleire konsertar med Klangboltane, vil eg påstå at Lunde sin analyse er svært treffande. For det er ikkje glitrande musikalske prestasjonar som får salen i kok når Klangboltane står på scenen. Derimot er responsen heilt fantastisk når dei byr på seg sjølv, anten det er gjennom Joar Losnegård sine skrøner eller Nils Runnane sin fistelsong. Som det gjerne kunne stått på eit geriljabroderi: Men størst av alt er sjølvironien.

Når det er sagt, skortar det heller ikkje på musikalitet. Sist eg melde ein Klangboltane-konsert, var det Ivar Medaas som skulle heidrast. Denne gongen hadde far og son Øystein og Endre Olsen gjendikta ei lang rekke engelske countrylåtar på stordamål. Det har resultert i ein god pose blanda drops. Her er det vare viser, som blir fint framført av dei ulike solistane, og det er meir allsongvennleg musikk som også får det til å rykkja i publikum sine danseføter.

Dei store fridommane dei har teke seg i omsetjingsarbeidet, har også opna for at dei kjende countrymelodiane no står fram med ein klar lokal identitet. Og det er heilt tydeleg at det fell i smak hos publikum når bonden frå Lunde syng om seg sjølv som profet i eige grisehus, og ikkje minst når Klangboltane i samla flokk kjem med ei bøn om å få bilete på framsida av Sunnhordland.

Så må det seiast: Osvald Pub er ikkje akkurat det perfekte konsertlokalet, og det er lett for at praten i salen overdøyver musikken - særleg om ein hamnar litt bak i lokalet. Men når gjengen på scenen tar litt i, får dei likevel heile salen med seg.

Ei av dei som følgde heile konserten frå bakarste rad kom forresten bort til meg med følgjande oppmoding heilt på tampen av konserten: «Du må skriva at dette er det mest fantastiske som har vore på Leirvik på lang tid».

Sånn, då var det gjort.

Denne gongen har dei forresten lagt opp til to konsertdagar på rappen. Så fekk du ikkje med deg konserten fredag, får du ein ny sjanse i kveld.