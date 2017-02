- Dette blir ein kamp som vert viktigare enn det me hadde håpt på i utgangspunktet, seier handballsjef Øyvind Nyhammer. Sjølv følgjer han dramaet frå arbeidsplassen sin på Aukra.

- Me burde absolutt fått med oss poeng i førre kampen. Det hadde letta på trykket før kampen i Sysco Arena i Tysvær i kveld. No vil berre siger vera godt nok. Så enkelt er det, seier Nyhammer.

- Slik ting har vikla seg ut så har vel tanken på eit nedrykk streift også leiinga. Korleis vil de handtera ein slik situasjon.

- Det er mange kampar att og mykje som kan skje. Me håpar naturlegvis å berga plassen. Skulle det likevel gå så gale at me må ned i 2. divisjon trur eg personleg at ei nullstilling i heile klubben vil vera det rette. Det må då gjerast ei grundig vurdering. Eg trur det då vil vera lurt å staka ut ein meir langsiktig plan for at handballen skal få tilbake den posisjonen han har hatt på Stord. Kven som eventuelt vert med og stakar ut ein kurs vidare vert avgjort av årsmøtet 3. mars.

- Du er sjølv på val. Vil du stilla til attval?

- Det vil eg ikkje ta stilling til her og no.

- Korleis er den økonomiske stoda i klubben?

- Den vil eg seia er positiv. Det er betalt ned ein del gjeld. Utover det vil eg ikkje kommentera det, seier Nyhammer.

Sportsleg leiar, Sigurd Sævareid, håpar mange stordabuar tek turen til Tysvær i kveld. Det er viktigare enn nokon gong å støtta laget. Uansett resultat trur likevel ikkje Sævareid spenninga vil vera over.

- Nei. Vinn me, hamnar me over streken, men avstanden ned er liten. Eg trur spenninga vil halda seg ut april. Håpet er at me har det avgjort før me reiser til serieavslutninga i Sandefjord 8. april, seier sportssjefen.

Han vil ikkje innom Stord-garderoben for å markera alvor verken før eller under kampen i kveld.

- Nei, me har hatt møte med spelarane og gjort det klart at dette ikkje er tidspunktet for å tenkja konsekvensar. Dei må gå til verket med seinka skuldrer, Så får me håpa at flest mogeleg stordpatriotar stiller opp og støttar laget, poengterer Sævareid.