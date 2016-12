Vil du spela fotball 2. juledag så er det berre å melda seg.

- Ja, faktisk så enkelt er det denne gongen, seier Rune Brakedal i arrangørkomiteen bak romjulsfotballen i Fitjar kultur- og idrettsbygg.

- Alt no har 30-40 interesserte meldt seg. Eg ser ikkje bort frå at talet kan bli hundre før me set sluttstrek. Tal spelarar vil bli avgjerande både for kor mange puljar det blir og kor mange spelarar det blir i kvar kamptropp, seier Brakedal.

Han reknar med ein hektisk cupettermiddag i idrettsbygget fjerde juledag.

- Ambisjonen er å få alt avgjort i løpet av kvelden og ettermiddagen. Det blir naturlegvis klasse både for kvinner og menn. Korleis lagoppstillingane blir skal avgjerast og gjerast kjent kvelden før avspark. Når så spelarane møter fjerde juledag vil dei få uttdelt oppsett som viser kva kamptropp dei høyrer til.

- Korleis har dette opplegget vorte motteke så langt?

- Veldig bra. Rett nok har me ikkje høyrt frå særleg mange aktive spelarar, men dei som møter for å ha det artig og sosialt med fotballen, let berre vel, seier Brakedal.