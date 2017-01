Oljekrisa gav nådestøyten til Eide Marine Services og 90 tilsette mista jobben. 2016 gav likevel ikkje noko konkurs­ras i Sunnhordland og lokale bankar er optimistiske til 2017.

Totalt blei det i 2016 opna 32 konkursar til saman i Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes og Kvinnherad, mot 27 året før. Kvinnherad er kommunen med absolutt flest konkursar. Her er også Eide-konkursen som omfattar fire selskap, og ei bankgjeld på ein halv milliard kroner. Faksimile. Sunnhordland tysdag 19. januar 2016.

Dystre spådommar Like før jul gjekk næringsminister Monica Mæland, ut og åtvara mot at botnen ikkje var nådd. Direktør Knut Sunde i Norsk Industri varsla at det endå er store kutt som står att, og peika på Vestlandet. Einar Almås, banksjef for bedriftskundar i DNB, kjenner seg ikkje heilt at i dei dystre visjonane for det kommande året. - Me har nettopp gjennomført ei stor undersøking, der me spør 3.200 verksemder i landet om 2017. Me ser at det er aukande optimisme i Hordaland. Dei fleste verksemdene har tru på betre tider både når det gjelder omsetning, lønsemd og talet på tilsette, seier Almås. Les også: Statoil er i mål med nedbemanninga Faksimile. Sunnhordland 12. desember 2016.

Snur seg rundt Han fortel at 59 prosent av verksemdene i Hordaland har tru på omsetningsauke i 2017. Berre tre prosent av verksemdene trur omsetnaden vil gå ned. 33 prosent trur at dei vil tilsette fleire, men berre fire prosent seier at dei vil nedbemanna. - No skal det vera sagt at mange kjem frå ei nivå med låg aktivitet, og har hatt det tøft i 2016, seier Almås. Han er imponert over korleis lokale verksemder har klart å navigera i den tøffe situasjonen. - Verksemdene viser ei stor omstillingsevne, og det er imponerande kor raskt dei klarer å finna nye marknader når det buttar imot, seier Almås. Han fortel at banken har hatt kundar som har hamna i skifteretten i løpet av året, men at det ikkje er fleire enn tidlegare år. Heller ikkje regionbank­direktør Jan Arild Nesse i Sparebanken Vest fryktar 2017.

