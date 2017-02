- Planen ber preg av hastverksarbeid, skriv fagsjef Rune Hansen.

Fagsjef Rune Hansen i Stord kommunale eigedom er svært kritisk, og skriv at planen etter deira syn er mangelfull og manglar konsekvensvurdering for kommunen sine eigedommar.

Han krev at kommunen får gjennomslag på alle punkt, og at planen deretter blir lagt ut på høyring på ny.

- Dersom ein ikkje får ned kostnadane monaleg, skal det jammen køyrast mykje bil gjennom bompengeringen Stordpakken for at ein skal få nok inntekter til denne utbygginga, skriv Hansen.

Hansen meiner dessutan at planane som no ligg i bordet er altfor dyre.

Parkeringstrøbbel

Også i det kommunalt eigde aksjeselskapet Stord kommunale eigedom AS er dei kritiske, og viser til at planen føreset ein kraftig reduksjon i talet på parkeringsplassar ved SKE AS sitt bygg i Lønningsåsen. Ifølgje dagleg leiar Arne Bjelland går det heller ikkje klart fram korleis tilkomsten til eigedommen blir.

- SKE AS meiner det er vanskeleg å uttala seg til eit planforslag som ikkje viser korleis ein skal ha tilkomst til eigedommen, og ber om at ein ny plan blir utarbeidd som viser dette. I tillegg må det greiast ut kva konsekvens det har å fjerna så mange parkeringsplassar frå eigedommen i sentrum. Dersom planen blir gjennomført vil SKE AS krevja at det blir opparbeidd like mange nye parkeringsplassar for eigedommen som dei har til disposisjon i dag, skriv Bjelland.